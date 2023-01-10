***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.01.2023 17:48
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parselin Değer Tespiti
Rapor Tarihi
03.01.2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parsele ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099655
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.131,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.131,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.135,40
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7667
|18,7834
|% 0,07
|
|Euro
|20,1427
|20,1583
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7397
|22,8537
|% -0,21
|
|Frank
|20,2557
|20,3777
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,97
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,25
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.651
|7.718
|10,00
|
|Yarım
|3.717
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|0,49
|