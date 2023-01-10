***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.01.2023 17:49
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Referans Beylikdüzü Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.01.2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi 482 Ada 8 Parsel üzerinde geliştirilen Referans Beylikdüzü Projesine ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099661
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.134,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.134,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.135,40
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7674
|18,7710
|% 0,00
|
|Euro
|20,1421
|20,1503
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7521
|22,8662
|% -0,16
|
|Frank
|20,2875
|20,4097
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|7,01
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.674
|7.741
|33,00
|
|Yarım
|3.728
|3.787
|16,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.893
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,04
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|0,46
|