***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.07.2023 13:48
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Arsanın Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.06.2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi 2 adet arsaya ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165767
BIST
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15:115.971
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -32,83
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:1126,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1343
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:1128,4457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1374
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:111.615,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.615,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:11
|BRKVY
|24,42
|18.404.425
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|709.863.787
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|INTEM
|115,80
|52.325.430
|% 9,97
|
|FORTE
|37,52
|17.067.548
|% 9,96
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.460,00
|464.816.296
|% -4,89
|
|ACSEL
|84,80
|41.770.959
|% -4,02
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,00
|5.563.903
|% -3,98
|
|THYAO
|208,40
|6.590.094.880
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,28
|2.914.971.007
|% 0,74
|
|TCELL
|38,74
|2.421.341.077
|% 3,53
|
|TUPRS
|83,10
|2.287.843.525
|% -1,07
|
|YKBNK
|13,04
|2.217.688.662
|% -2,76
|
|EKGYO
|7,71
|1.402.111.363
|% -0,90
|
|YKBNK
|13,04
|2.217.688.662
|% -2,76
|
|VKGYO
|3,22
|493.557.662
|% 5,92
|
|SKBNK
|2,77
|385.584.133
|% -2,46
|
|ODAS
|7,80
|1.035.675.767
|% 2,23
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0751
|26,0956
|% 0,52
|
|Euro
|28,4218
|28,4457
|% 0,49
|
|Sterlin
|33,0190
|33,1845
|% 0,20
|
|Frank
|28,8965
|29,0706
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9352
|6,9700
|% 0,35
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,71
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,00
|