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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

05.07.2023 13:48
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Arsanın Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.06.2023
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi 2 adet arsaya ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165767


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Altın Gr. 1.616 1.616 5,71  
Cumhuriyet 10.776 10.939 19,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.208 5.329 -3,00  
Çeyrek 2.612 2.664 -2,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,85 -0,13  
Gümüş Gr. 19,15 19,17 -0,05  
B. Petrol 76,25 76,25 0,00  
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