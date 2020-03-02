***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 24 9.056 460.393 313.096 1.033.080 1.033.080Transferler0 0 0 9.037 304.059 -313.096 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -43 0 0 144.231 144.188 144.188Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268Transferler0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -58 0 0 -447.638 -447.696 -447.696Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI665.426 79.841Dönem Karı (Zararı)-447.638 144.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.905 -115.580Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 667 626Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.436 4.662Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.436 4.662Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.507 847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 158 138Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.349 709Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler112.811 60.503Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -469 -834Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 115.202 63.739Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 1.183 3.318Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -3.105 -5.720Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.835 -4.079Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-52.415 -155.869Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -52.415 -155.869Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -1.064 -22.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.052.267 51.266Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler278.312 -78.345Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler649.511 42.359Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.583 -22.190İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.861 109.442Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları665.534 79.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -108 -76YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.987 -477Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri579 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.566 -477FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-624.188 -92.431Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-509.472 -48.548Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-509.472 -48.548Ödenen Faiz-115.185 -44.717Alınan Faiz469 834YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.251 -13.067NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.251 -13.067DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.188 18.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.439 5.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.439 5.188Ticari Alacaklar241.185 519.971İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 72.570 16.865İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 168.615 503.106Stoklar6 418.721 385.489Peşin Ödenmiş Giderler63.682 18.436İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22 0 13.762İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 63.682 4.674Diğer Dönen Varlıklar16.700 12.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 16.700 12.570ARA TOPLAM784.727 941.654TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR784.727 941.654DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4.727 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 4.727 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 119.426 118.398Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 494.424 1.124.751Maddi Duran Varlıklar12 3.576 2.249Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9 16TOPLAM DURAN VARLIKLAR622.162 1.245.414TOPLAM VARLIKLAR1.406.889 2.187.068KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.731 93.882İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.731 93.882Banka Kredileri9 1.731 93.882Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.695 207.922İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.695 207.922Banka Kredileri9 73.445 206.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 250 1.211Ticari Borçlar35.855 12.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 11.294 271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar24.561 12.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.a 372 378Diğer Borçlar1.227 484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar578 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar649 484Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)465.182 318.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 465.182 318.667Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler268 282İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler268 282ARA TOPLAM578.330 633.992TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER578.330 633.992UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar87.694 368.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar87.694 368.953Banka Kredileri9 87.694 368.953Uzun Vadeli Karşılıklar11.293 6.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 400 311Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 10.893 6.544TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.987 375.808TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER677.317 1.009.800ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar729.572 1.177.268Ödenmiş Sermaye15.a 124.000 124.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.b 126.511 126.511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-77 -19Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77 -19Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.c -77 -19Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.e 908.683 764.452Net Dönem Karı veya Zararı-447.638 144.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR729.572 1.177.268TOPLAM KAYNAKLAR1.406.889 2.187.068Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 747.299 101.398Satışların Maliyeti3 -1.030.232 -73.444TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-282.933 27.954BRÜT KAR (ZARAR)-282.933 27.954Genel Yönetim Giderleri16 -15.129 -7.419Pazarlama Giderleri16 -1.201 -2.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 102.669 126.055Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -9.177 -9.755Diğer Kazançlar (Kayıplar)19 52.415 155.869ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-153.356 290.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 1.064 22.270FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-152.292 312.367Finansman Gelirleri20 9.463 7.684Finansman Giderleri20 -304.809 -175.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-447.638 144.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-447.638 144.231DÖNEM KARI (ZARARI)-447.638 144.231Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-447.638 144.231Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-58 -43Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58 -43Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58 -43TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-447.696 144.188Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-447.696 144.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823489BIST