***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268Transferler0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 87 0 0 -11.950 -11.863 -11.863Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 68 18.093 908.683 -11.950 1.165.405 1.165.405Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572Transferler0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 112 0 0 15.243 15.355 15.355Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 35 18.093 461.045 15.243 744.927 744.927Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.458 49.746Dönem Karı (Zararı)15.243 -11.950Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.000 38.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 168 166Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler900 390Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler900 390Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler774 802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler58 72Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler720 681Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4 49Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.582 30.061Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-406 -68Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27.705 27.014Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri218 6.012Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-935 -2.897Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.072 3.222Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -496 3.681İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.746 23.374Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler55.470 -57.664Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-55.508 15.651Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)56.297 13.653Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.994 1.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-123 30Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65 30Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-60.934 20.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.019 29.750Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.978 29.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-41 22Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.497 49.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-823 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri323 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri323 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.146 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.146 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.123 -49.020İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -37Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.851 -22.037Ödenen Faiz-27.678 -27.014Alınan Faiz406 68YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.488 726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.488 726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.439 5.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.951 5.914Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.951 44.439Ticari Alacaklar187.192 241.185İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 59.684 72.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 127.508 168.615Stoklar6 474.229 418.721Peşin Ödenmiş Giderler7.385 63.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 7.385 63.682Diğer Dönen Varlıklar19.678 16.700İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 19.678 16.700ARA TOPLAM695.435 784.727TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR695.435 784.727DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.132 4.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 2.132 4.727Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 119.928 119.426Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 494.424 494.424Maddi Duran Varlıklar12 4.233 3.576Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7 9TOPLAM DURAN VARLIKLAR620.724 622.162TOPLAM VARLIKLAR1.316.159 1.406.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.879 1.731İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.879 1.731Banka Kredileri9 1.879 1.731Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları75.728 73.695İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları75.728 73.695Banka Kredileri9 74.985 73.445Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 743 250Ticari Borçlar31.926 35.855İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 6.719 11.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar25.207 24.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.a 249 372Diğer Borçlar1.289 1.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar593 578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar696 649Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)404.248 465.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 404.248 465.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler227 268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler227 268ARA TOPLAM515.546 578.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER515.546 578.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar43.736 87.694İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43.736 87.694Banka Kredileri9 43.287 87.694Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 449 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.a 337 400Uzun Vadeli Karşılıklar11.613 10.893Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 11.613 10.893TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.686 98.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER571.232 677.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar744.927 729.572Ödenmiş Sermaye15.a 124.000 124.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.b 126.511 126.511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35 -77Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35 -77Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.c 35 -77Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.e 461.045 908.683Net Dönem Karı veya Zararı15.243 -447.638TOPLAM ÖZKAYNAKLAR744.927 729.572TOPLAM KAYNAKLAR1.316.159 1.406.889Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 109.377 40.419Satışların Maliyeti3 -54.807 -40.023TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.570 396BRÜT KAR (ZARAR)54.570 396Genel Yönetim Giderleri-3.186 -3.432Pazarlama Giderleri-4.767 -150Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.708 372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.474 -213ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.851 -3.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 496 -3.681FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.347 -6.708Finansman Gelirleri425 40.630Finansman Giderleri-31.529 -45.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.243 -11.950Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.243 -11.950DÖNEM KARI (ZARARI)15.243 -11.950Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.243 -11.950Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar112 87Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)112 87Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112 87TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.355 -11.863Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.355 -11.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847416BIST