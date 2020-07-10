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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

10.07.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirketimizin 10 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin  kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin faaliyet sonuçlarına ilişkin özet verilerin ve 2020 yılına ilişkin beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz 2019 yılı faaliyetleri içerisinde aktifinde kayıtlı İstanbul Sapphire ve Ankara Dışkapıda yer alan gayrı menkullerin satışını yaparak,  elde edilen 619  Milyon TL'lik gelirle muhtelif bankalara erken kredi ödemesi yapmış ve finansman yükü ciddi bir oranda  kapatılmıştır. 31/03/2020 tarihi itibariyle 120 Milyon TL seviyesine düşen finansal borçların, faiz oranları güncel piyasa koşullarına göre güncellenmiş olup, finansman yükünün azaltılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir.
Gayrı menkul sektöründe son çeyrekte yaşanan talebe istinaden 37.1 Milyon TL‘lik satış ve hasılat payı geliri gerçekleştirilirken 72.9 Milyon TL'lik kaparosu alınan ve satışa çevrilmesi beklenen sözleşme bulunmaktadır. 
 
Haziran sonu itibarıyla ana para ve faiz toplamı finansal raporlarda yaklaşık 50 MTL olarak beklenen banka kredi borçlarımızın tamamına yakınının yıl sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir.
 
 
     
    2018
    2019
    2020/1Ç

    Piyasa Değeri
    217.000.000
    469.960.000
    266.600.000

    Defter Değeri
    9,50
    5,88
    6,00

    Aktif Büyüklüğü
    2.187.068.000
    1.406.889.000
    1.316.159.000

    Öz kaynak Büyüklüğü
    1.177.268.000
    729.572.000
    744.927.000

    Portföy Büyüklüğü
    2.455.467.310
    1.582.583.680
    1.535.275.680

    Kısa-Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
    1.009.800.000
    677.317.000
    571.232.000

    Banka Kredileri
    669.546.000
    162.871.000
    120.151.000

    Yatırım Amaçları Gayrimenkuller
    1.124.751.000
    494.424.000
    494.424.000

    Stoklar
    385.489.000
    418.721.000
    474.229.000

    Hasılat
    101.398.000
    747.229.000
    109.377.000






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859103


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6450 8,6883 % 0,22  
Frank 7,2702 7,3140 % -0,02  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -7,55  
Altın Gr. 397 397 -0,91  
Cumhuriyet 2.582 2.605 -0,10  
Tam 2.658 2.673 0,00  
Yarım 1.291 1.307 -0,10  
Çeyrek 646 655 0,00  
Gümüş.Ons 18,67 18,71 -0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,00  
B. Petrol 42,84 42,84 0,49  
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