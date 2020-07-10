***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin faaliyet sonuçlarına ilişkin özet verilerin ve 2020 yılına ilişkin beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.Şirketimiz 2019 yılı faaliyetleri içerisinde aktifinde kayıtlı İstanbul Sapphire ve Ankara Dışkapıda yer alan gayrı menkullerin satışını yaparak, elde edilen 619 Milyon TL'lik gelirle muhtelif bankalara erken kredi ödemesi yapmış ve finansman yükü ciddi bir oranda kapatılmıştır. 31/03/2020 tarihi itibariyle 120 Milyon TL seviyesine düşen finansal borçların, faiz oranları güncel piyasa koşullarına göre güncellenmiş olup, finansman yükünün azaltılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir.Gayrı menkul sektöründe son çeyrekte yaşanan talebe istinaden 37.1 Milyon TL‘lik satış ve hasılat payı geliri gerçekleştirilirken 72.9 Milyon TL'lik kaparosu alınan ve satışa çevrilmesi beklenen sözleşme bulunmaktadır.Haziran sonu itibarıyla ana para ve faiz toplamı finansal raporlarda yaklaşık 50 MTL olarak beklenen banka kredi borçlarımızın tamamına yakınının yıl sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir.201820192020/1ÇPiyasa Değeri217.000.000469.960.000266.600.000Defter Değeri9,505,886,00Aktif Büyüklüğü2.187.068.0001.406.889.0001.316.159.000Öz kaynak Büyüklüğü1.177.268.000729.572.000744.927.000Portföy Büyüklüğü2.455.467.3101.582.583.6801.535.275.680Kısa-Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı1.009.800.000677.317.000571.232.000Banka Kredileri669.546.000162.871.000120.151.000Yatırım Amaçları Gayrimenkuller1.124.751.000494.424.000494.424.000Stoklar385.489.000418.721.000474.229.000Hasılat101.398.000747.229.000109.377.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859103BIST