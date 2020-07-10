***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.07.2020 18:30
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin faaliyet sonuçlarına ilişkin özet verilerin ve 2020 yılına ilişkin beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz 2019 yılı faaliyetleri içerisinde aktifinde kayıtlı İstanbul Sapphire ve Ankara Dışkapıda yer alan gayrı menkullerin satışını yaparak, elde edilen 619 Milyon TL'lik gelirle muhtelif bankalara erken kredi ödemesi yapmış ve finansman yükü ciddi bir oranda kapatılmıştır. 31/03/2020 tarihi itibariyle 120 Milyon TL seviyesine düşen finansal borçların, faiz oranları güncel piyasa koşullarına göre güncellenmiş olup, finansman yükünün azaltılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir.
Gayrı menkul sektöründe son çeyrekte yaşanan talebe istinaden 37.1 Milyon TL‘lik satış ve hasılat payı geliri gerçekleştirilirken 72.9 Milyon TL'lik kaparosu alınan ve satışa çevrilmesi beklenen sözleşme bulunmaktadır.
Haziran sonu itibarıyla ana para ve faiz toplamı finansal raporlarda yaklaşık 50 MTL olarak beklenen banka kredi borçlarımızın tamamına yakınının yıl sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir.
2018
2019
2020/1Ç
Piyasa Değeri
217.000.000
469.960.000
266.600.000
Defter Değeri
9,50
5,88
6,00
Aktif Büyüklüğü
2.187.068.000
1.406.889.000
1.316.159.000
Öz kaynak Büyüklüğü
1.177.268.000
729.572.000
744.927.000
Portföy Büyüklüğü
2.455.467.310
1.582.583.680
1.535.275.680
Kısa-Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
1.009.800.000
677.317.000
571.232.000
Banka Kredileri
669.546.000
162.871.000
120.151.000
Yatırım Amaçları Gayrimenkuller
1.124.751.000
494.424.000
494.424.000
Stoklar
385.489.000
418.721.000
474.229.000
Hasılat
101.398.000
747.229.000
109.377.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859103
BIST