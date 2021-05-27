***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2021 13:04
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.05.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev s
14:551.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,10
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.415
14:558,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
14:5510,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
14:55514,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,13
|Açılış
|: 514,59
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,51
BIST En Aktif Hisseler14:55
|YAYLA
|3,19
|24.494.019
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.446.133
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.454.975
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.360.409
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.729.329
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,48
|44.788.261
|% -8,50
|
|DERHL
|6,07
|39.207.326
|% -7,75
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,32
|1.112.967.893
|% 2,07
|
|GARAN
|8,06
|637.799.522
|% -0,86
|
|CANTE
|8,10
|453.444.092
|% -2,64
|
|TRILC
|48,40
|360.873.715
|% 0,62
|
|TUPRS
|98,25
|356.813.715
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,16
|329.804.492
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|212.031.690
|% -1,58
|
|THYAO
|13,32
|1.112.967.893
|% 2,07
|
|GARAN
|8,06
|637.799.522
|% -0,86
|
|GWIND
|4,25
|265.063.924
|% 3,91
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4407
|8,4428
|% -0,15
|
|Euro
|10,3116
|10,3174
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% 0,17
|
|Frank
|9,3559
|9,4123
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% -0,16
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-2,21
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.380
|3.468
|-19,82
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-9,59
|
|Çeyrek
|820
|839
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,02
|68,02
|-0,71
|
Seans Raporu
14:55
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15:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, SAHOL
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15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 57 kaybederek (% -0.85 ) 1, 232
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, YAYLA, TUCLK
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DIRIT, SUMAS, TLMAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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