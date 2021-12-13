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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.12.2021 10:11
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul İli Pendik İlçesi Dolayoba Mahallesi 10510 Ada 1 Parsel Ve 10299 Ada 3 Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
İller Bankası A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı & Biskon Yapı A.Ş. İş Ortaklığı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/12/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.111.111.108 TL, Arsa Satışı Karşılığı Banka Payı Gelir Oranı olarak %25 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Banka Payı Geliri olarak 777.777.777 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan  İstanbul İli Pendik İlçesi Dolayoba Mahallesi 10510 Ada 1 Parsel Ve 10299 Ada 3 Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi 2. ve nihai oturumuna katılmıştır. Yapılan ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.111.111.108 TL, Arsa Satışı Karşılığı Banka Payı Gelir Oranı olarak %25 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Banka Payı Geliri olarak 777.777.777 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet beklenecektir.
  
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982835


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GUBRF 96,25 873.297.712 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.144.895 % 10,00  
TETMT 275,00 6.043.727 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.291.759 % 10,00  
NIBAS 16,73 17.426.111 % 9,99  
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Dolar 14,7005 14,7099 % 2,18  
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Riyal 3,9112 3,9308 % 2,24  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 -0,70  
Altın Gr. 838 838 18,32  
Cumhuriyet 5.553 5.637 145,00  
Tam 5.527 5.671 147,94  
Yarım 2.671 2.743 71,57  
Çeyrek 1.340 1.372 35,79  
Gümüş.Ons 21,82 21,85 -0,12  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 0,19  
B. Petrol 72,98 72,98 -0,72  
Seans Raporu 15:52
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