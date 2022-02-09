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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

09.02.2022 17:47
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 2 Parselin Arsa Satışı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/02/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam Ediyor
İhale Bedeli
341.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

         Şirketimiz Eyüpsultan  Belediye Başkanlığı tarafından yapılan  İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 2 Parsel Parselin Arsa Satışı İhalesine katılmıştır. Yapılan ihalede arsa satışı karşılığı 341.000.000 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan onay beklenmektedir.  
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000690


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PKENT 594,40 6.537.806 % 9,99  
POLTK 525,10 43.453.132 % 9,99  
DESA 11,79 6.000.296 % 9,98  
KLKIM 18,18 43.389.679 % 9,98  
PKART 17,67 23.294.429 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5153 13,5352 % 0,15  
Euro 15,3816 15,4133 % -0,33  
Sterlin 18,2425 18,3340 % -0,11  
Frank 14,5230 14,6105 % 0,02  
Riyal 3,5930 3,6111 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 -3,14  
Altın Gr. 793 793 -1,04  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 23,01 23,05 -0,16  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 -0,07  
B. Petrol 90,82 90,82 -0,59  
Seans Raporu 18:05
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