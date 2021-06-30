***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2021 17:01
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 27.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme
17:041.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:048,6789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0550
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:0410,3047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0929
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:04491,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,04
|Açılış
|: 491,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:04
|FADE
|22,44
|60.190.225
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.807
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.600.863
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.091.251
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.597.996
|% -10,00
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|YAPRK
|35,58
|6.773.284
|% -8,82
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.069.732.208
|% 1,09
|
|THYAO
|13,46
|693.356.290
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,30
|636.463.870
|% 2,59
|
|SASA
|27,40
|383.160.768
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,31
|364.220.798
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,91
|287.460.495
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|306.323.327
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|1.069.732.208
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|364.220.798
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|78.737.363
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6763
|8,6789
|% -0,63
|
|Euro
|10,2952
|10,3047
|% -0,89
|
|Sterlin
|11,9657
|12,0257
|% -0,72
|
|Frank
|9,3493
|9,4057
|% -0,98
|
|Riyal
|2,3061
|2,3177
|% -0,66
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,13
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|-7,29
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-3,53
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,53
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19YAPRK
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 919 adet işlem
-
17:18MERKO
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 583 adet işlem
-
17:17ESCOM
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 658 adet işlem
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 84 kaybederek (% -0.40 ) 1, 210
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, INVEO, PKENT, FADE, GEDIK, ERBOS, AVGYO