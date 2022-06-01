***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul'a Yapılacak Teklif Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.06.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 0 0B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimizin 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyetleri sonucuSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 547.432.000,00 TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 326.608.447,50 TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir.Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak- 2021 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 326.608.447,50 TL tutarındaki kar'dan 74.626.805,20 TL geçmiş yıllar zararları mahsup edilerek 12.599.082,12 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 239.382.560,19 TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,-TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 547.432.000,00 TL tutarındaki kar'dan 12.599.082,12 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 534.832.917,89 TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,Şirketimiz sermaye gereksinimleri, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 620.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.093.367,89Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 547.432.000 326.608.447,54. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 547.432.000 326.608.447,56. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 74.626.805,27. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 12.599.082,12 12.599.082,128. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 534.832.917,89 239.382.560,19Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.240.40010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 545.073.317,8911. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 534.832.917,89 239.382.560,1920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033863BIST