***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.06.2022 15:19
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul'a Yapılacak Teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 0 0
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyetleri sonucu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 547.432.000,00 TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 326.608.447,50 TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak
- 2021 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 326.608.447,50 TL tutarındaki kar'dan 74.626.805,20 TL geçmiş yıllar zararları mahsup edilerek 12.599.082,12 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 239.382.560,19 TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,
-TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 547.432.000,00 TL tutarındaki kar'dan 12.599.082,12 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 534.832.917,89 TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,
Şirketimiz sermaye gereksinimleri, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 620.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.093.367,89
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 547.432.000 326.608.447,5
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 547.432.000 326.608.447,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 74.626.805,2
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 12.599.082,12 12.599.082,12
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 534.832.917,89 239.382.560,19
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.240.400
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 545.073.317,89
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 534.832.917,89 239.382.560,19
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033863
BIST