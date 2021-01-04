***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.01.2021 15:01
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde revize edilerek uzatılması ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 30.12.2020 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896657
BIST
17:391.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:397,4015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:399,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:39460,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,40
|Açılış
|: 460,38
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:39
|NIBAS
|57,20
|26.668.477
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.132.823
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.166.402
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.384.295
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|19.260.035
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|478.220.362
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.390.150.111
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.306.310.448
|% 0,00
|
|SISE
|7,37
|1.090.789.032
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|SKBNK
|1,54
|727.824.485
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,14
|773.033.709
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|647.050.813
|% 5,05
|
|TSKB
|1,80
|408.656.146
|% 1,12
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3977
|7,4015
|% -0,38
|
|Euro
|9,0911
|9,0979
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0173
|10,0676
|% -1,08
|
|Frank
|8,3544
|8,4047
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9623
|1,9722
|% -0,61
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|41,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,11
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:49XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 28, 110.00 milyon TL de
-
17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, KOZAA
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 93 artarak (% 1.43 ) 1, 347
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, OTKAR, KOZAL, PSDTC, YESIL, TURGG, UZERB, PSDTC, CASA, NIBAS
-
17:44
IHLGM, IPEKE, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında