***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2021 17:04
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde revize edilerek uzatılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945149
BIST
17:051.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.375
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|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.363
17:058,6800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0539
|Açılış
|: 8,6700
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,7452
En Düşük
8,6449
17:0510,3263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
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|Açılış
|: 10,2850
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4294
En Düşük
10,2728
17:05491,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,97
|Açılış
|: 491,59
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|Önceki Kapanış
|: 494,56
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496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:02
|FADE
|22,44
|60.190.113
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.759
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.404.521
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.084.497
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.597.996
|% -10,00
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|35,74
|6.720.434
|% -8,41
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.069.151.646
|% 1,09
|
|THYAO
|13,45
|690.519.519
|% 0,45
|
|KUTPO
|61,20
|634.699.219
|% 2,43
|
|SASA
|27,42
|379.103.003
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,31
|363.910.374
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,90
|286.835.819
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,18
|305.260.943
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|1.069.151.646
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|363.910.374
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|69.239.617
|% 0,00
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6766
|8,6815
|% -0,60
|
|Euro
|10,2766
|10,3067
|% -0,87
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% -0,72
|
|Frank
|9,3483
|9,4046
|% -0,99
|
|Riyal
|2,3056
|2,3171
|% -0,69
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,80
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|-11,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,24
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-4,96
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,60
|