***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2022 13:34
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında
Şirket çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026 yılına kadar uzatılmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesine,
Esas sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 8.Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011350
BIST
13:462.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,79
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:4614,8163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1145
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8163
En Düşük
14,6600
13:4616,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0409
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:46919,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,36
|Açılış
|: 919,56
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:44
|PENTA
|381,10
|42.100.322
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|224,20
|31.885.432
|% 8,68
|
|CRDFA
|2,14
|13.679.921
|% 8,08
|
|IDEAS
|18,88
|7.116.001
|% 7,95
|
|PKENT
|354,00
|24.522.416
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|17.279.036
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,73
|120.818.430
|% -5,14
|
|MAALT
|236,90
|11.308.224
|% -4,28
|
|GARFA
|12,53
|2.559.640
|% -3,76
|
|THYAO
|28,06
|1.653.475.458
|% 0,72
|
|EREGL
|35,98
|1.068.367.645
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,88
|985.272.354
|% -0,73
|
|PETKM
|8,57
|738.378.630
|% 1,30
|
|SASA
|53,90
|615.857.417
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,56
|439.797.490
|% 2,89
|
|KARSN
|4,41
|450.304.553
|% 5,76
|
|PETKM
|8,57
|738.378.630
|% 1,30
|
|VAKBN
|3,49
|244.195.319
|% 2,05
|
|KRDMD
|14,88
|985.272.354
|% -0,73
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8051
|14,8104
|% 0,74
|
|Euro
|16,3492
|16,3635
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,3858
|19,4831
|% 0,70
|
|Frank
|15,7645
|15,8595
|% 1,00
|
|Riyal
|3,9339
|3,9536
|% 0,82
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-10,14
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,20
|