***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
24.02.2021 13:43
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Muğla İli Marmaris İlçesi Adaköyü Mahallesi 153 Ada 1 parsel 15.533,25 m2 ve 153 Ada 2 nolu parselde kayıtlı 15.535,00 m2 olmak üzere toplam 31.068,25 m2 Arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.02.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
5.000.000 USD (34.868.000 TL, KDV Muaf)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,21
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
5,6
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,46
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
305,88
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,66
Alım Koşulları
Satın alma bedeli tapu devir tarihinde peşin olarak ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.02.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım / Olumlu
Karşı Taraf
153 Ada 1 parsel 15.533,25 m2 (Sahibi:Hatice Ulaşoğlu) ve 153 Ada 2 nolu parsel 15.535,00 m2 (Sahibi:Ferda Ulaşoğlu)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23/02/2021 / KLGYO-2102042
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
38.000.000 TL (+KDV)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında
Muğla İli Marmaris İlçesi Adaköyü Mahallesi 153 Ada 1 parsel 15.533,25 m2 ve 153 Ada 2 nolu parselde kayıtlı 15.535,00 m2 olmak üzere toplam 31.068,25 m2 Arsanın 5.000.000 USD (34.868.000 TL, KDV Muaf) bedel üzerinden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.
Arsaya ilişkin 23.02.2021 tarihli değerleme raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912129
BIST