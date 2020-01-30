***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 no.lu bağımsız bölüm de 1.148 m2 depo alanının piyasa koşulları dikkate alınarak Dönersan Döner Gıda San. ve Tic.A.Ş.'ne aylık kira bedeli (17,42 TL/m2 birim fiyatı * 1.148 m2) 20.000 TL+KDV olmak üzere 3 yıl süreliğine kiraya verilmesine,Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 37.maddesi uyarınca Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak olan ilk genel kuırul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815643BIST