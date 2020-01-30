***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
30.01.2020 18:31
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 no.lu bağımsız bölüm de 1.148 m2 depo alanının piyasa koşulları dikkate alınarak Dönersan Döner Gıda San. ve Tic.A.Ş.'ne aylık kira bedeli (17,42 TL/m2 birim fiyatı * 1.148 m2) 20.000 TL+KDV olmak üzere 3 yıl süreliğine kiraya verilmesine,
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 37.maddesi uyarınca Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak olan ilk genel kuırul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815643
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0188
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0421
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,01
|Açılış
|: 303,07
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7987
|7,8378
|% 0,89
|
|Frank
|6,1394
|6,1764
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5884
|1,5964
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,07
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,07
|
|B. Petrol
|57,88
|57,88
|-1,03
|