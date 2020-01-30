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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.01.2020 18:33
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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 31/12/2019 tarihli KAP açıklamasında İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Emniyet Evleri Mah. 304 Pafta,1947 Ada,91 Parsel kayıtlarında kain ve "Sapphire" adıyla maruf yapıda 293,445 ve 448 no'lu bağımsız bölümlerinin  , Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 18/12/2019 tarih KLGYO-1910120 sayılı değerleme raporunda belirlenen  58.821.000 TL + KDV TL bedel üzerinden herhangi bir ıskonto yapılmadan Biskon Yapı A.Ş. ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanarak 13.000.000 TL peşin olmak üzere, kalan ödemelerin 1 yıl vadeli olarak satılmasına karar verildiği duyurulmuştur. 
Söz konusu açıklamada bahsi geçen 13.000.000 TL'lik peşinat bedeli, Şirketimizin sözleşme tarihi itibariyle Biskon Yapı A.Ş.'ye olan cari hesap borcunu kapsamaktadır. Satış bedelinden mahsup edilerek cari hesap borcumuz kapatılmıştır.
Sayın, Pay Sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815645


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BEYAZ 4,18 3.516.096 % 10,00  
PENGD 3,41 60.577.169 % 6,90  
ESCOM 2,57 5.123.539 % 6,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7998 7,8389 % 0,91  
Frank 6,1402 6,1771 % 0,80  
Riyal 1,5885 1,5964 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 0,05  
Altın Gr. 303 303 1,26  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 0,31  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,07  
B. Petrol 57,86 57,86 -1,05  
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