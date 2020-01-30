***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 18:34
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/01/2020 tarihli toplantısında,
SPK'nun III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca
Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2020 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerleme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. firmalarının seçilmesine karar verilmiştir
Portföyün Adı / Tanımı
Değerleme Kuruluşu
Sapphire Residences
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Zonguldak AVM
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Referans Kartal Towers Projesi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Referans Kartal Panorada Projesi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Referans Kartal Kordonboyu Projesi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Referans Bahçeşehir Projesi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Yakuplu 484/17 Parsel İhlas Marmara Evleri 4 Projesi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Yakuplu 483/8 Parsel Konut Projesi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Esenyurt Lojistik Merkezi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Beylikdüzü Yakuplu 483 Ada 5 parsel karma projesi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Beylikdüzü E5 Yanı Konut Arsası
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Kütahya Sera AVM
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Bahçelievler Arsası
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Referans Başakşehir Vadi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815646
BIST