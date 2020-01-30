***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 30/01/2020 tarihli toplantısında,SPK'nun III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarıncaŞirket portföyünde bulunan varlıklar için 2020 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerleme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. firmalarının seçilmesine karar verilmiştirPortföyün Adı / TanımıDeğerleme KuruluşuSapphire ResidencesReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiZonguldak AVMReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiReferans Kartal Towers ProjesiEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞReferans Kartal Panorada ProjesiEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞReferans Kartal Kordonboyu ProjesiEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞReferans Bahçeşehir ProjesiReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiYakuplu 484/17 Parsel İhlas Marmara Evleri 4 ProjesiReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiYakuplu 483/8 Parsel Konut ProjesiReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiEsenyurt Lojistik MerkeziEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞBeylikdüzü Yakuplu 483 Ada 5 parsel karma projesiReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiBeylikdüzü E5 Yanı Konut ArsasıReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiKütahya Sera AVMEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞBahçelievler ArsasıEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞReferans Başakşehir VadiEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815646BIST