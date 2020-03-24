***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca alınmış olan kararlar çerçevesindeKüresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şirketimizde çalışan personelin ve ailelerinin sağlık durumları, ayrıca çevresel yaşanabilecek riskler ile etkileri göz önünde bulundurularak- Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara istinaden, salgının önlenmesine dönük tüm hijyenik tedbirlerin Şirketimizce titizlikle uygulanmasına,- Genel Merkezde, şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına,- Satış ofislerinde yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile faaliyetlerini yürütmesine,- Şantiyelerde sağlık, güvenlik ve iş sürekliliği yönünden gerek sorumlular ve gerek çalışanlar açısından titiz ve kararlı aksiyonların uygulanarak faaliyetlerine devam edilmesine,karar verilmiş olup mevcut durumda başta personelimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin de değerli katkıları ile faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir aksamanın söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831719BIST