***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 18:11
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu kararı çerçevesinde,
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesinde yer alan 3.696 m2 büyüklüğündeki 272 ada 2 numaralı parsel arsa üzerinde ticari alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Işıl Turizm Sağlık Hizm. Taşımacılık Müşv. ve Tic A.Ş. ile imzalanan Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, "Karşılıklı Fesihname ve İbra Sözleşmesi" imzalanarak karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Söz konusu proje son kamuya açıklanan finansal raporumuzda 237.000 TL olarak yer almaktadır.
Anılan sözleşmenin feshi doğrultusunda sözleşme kaynaklı herhangi bir yükümlülük doğmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860131
BIST
17:56118.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.128,60
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:566,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
17:567,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:56398,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 398,61
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.222.972
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.934.071
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.493.004
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.995
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|78.455.898
|% -8,90
|
|GLRYH
|12,69
|18.563.995
|% -7,64
|
|TSPOR
|4,73
|1.023.037.788
|% -6,52
|
|AYEN
|6,36
|15.236.243
|% -4,50
|
|MRGYO
|2,31
|10.509.128
|% -4,15
|
|ASELS
|33,08
|1.099.370.971
|% 3,12
|
|TSPOR
|4,73
|1.023.037.788
|% -6,52
|
|EKGYO
|2,29
|985.612.943
|% -2,14
|
|SASA
|13,12
|967.704.295
|% 9,97
|
|THYAO
|11,95
|966.885.138
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,29
|985.612.943
|% -2,14
|
|ODAS
|2,89
|936.425.536
|% 1,40
|
|IHLGM
|1,82
|452.207.215
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,73
|1.023.037.788
|% -6,52
|
|TRKCM
|4,58
|867.520.859
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6108
|8,6540
|% 0,08
|
|Frank
|7,2366
|7,2802
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.611
|-5,80
|
|Tam
|2.666
|2.680
|-5,90
|
|Yarım
|1.294
|1.311
|-2,90
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|-0,15
|