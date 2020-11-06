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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.11.2020 11:48
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Ümit Kiler'in üye olarak atanmasına, karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886547


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Çeyrek 838 858 9,27  
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Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,04  
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