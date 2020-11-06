***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 11:48
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Ümit Kiler'in üye olarak atanmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886547
BIST
11:421.184
En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
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531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler11:42
|YAPRK
|30,90
|823.107
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
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|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
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|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|ARTI
|6,32
|355.285
|% 9,91
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.261.763
|% -9,86
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|TSKB
|2,15
|433.243.838
|% 1,42
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|GARAN
|6,94
|348.904.571
|% -0,29
|
|ODAS
|3,53
|320.635.611
|% -1,67
|
|KRDMD
|3,38
|310.935.677
|% 1,81
|
|SISE
|6,60
|259.554.841
|% -0,45
|
|TSKB
|2,15
|433.243.838
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,38
|310.935.677
|% 1,81
|
|ODAS
|3,53
|320.635.611
|% -1,67
|
|SKBNK
|1,86
|163.016.864
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,31
|154.229.190
|% 0,43
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4754
|8,4824
|% 0,79
|
|Euro
|10,0420
|10,0483
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,0971
|11,1527
|% 0,62
|
|Frank
|9,3494
|9,4058
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2517
|2,2630
|% 0,66
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-2,06
|
|Altın Gr.
|530
|531
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-0,63
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