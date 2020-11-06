***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Ümit Kiler'in üye olarak atanmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886547BIST