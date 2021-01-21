***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 13:47
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında
İstanbul İli Kartal İlçesi 11371 Ada 184 parsel ve 11466 Ada 105 Parselde gerçekleştirilecek olan Referans Kartal Panorada Projesi için Biskon Yapı A.Ş. ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
Biskon Yapı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903652
BIST
13:451.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 1.578
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En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:45
|DITAS
|40,92
|4.387.447
|% 10,00
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|PKENT
|1.576,40
|6.228.737
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|AVHOL
|7,00
|13.013.906
|% -9,91
|
|OYAYO
|10,64
|85.904.385
|% -7,96
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,55
|1.311.383.948
|% 3,66
|
|GARAN
|10,21
|959.269.729
|% 1,59
|
|KARSN
|4,45
|766.126.410
|% 7,49
|
|HLGYO
|3,87
|548.313.457
|% 9,94
|
|SISE
|7,97
|507.061.852
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,55
|1.311.383.948
|% 3,66
|
|KARSN
|4,45
|766.126.410
|% 7,49
|
|HLGYO
|3,87
|548.313.457
|% 9,94
|
|SKBNK
|1,59
|231.570.904
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,50
|214.217.190
|% 3,45
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3934
|7,3985
|% -0,28
|
|Euro
|8,9832
|8,9996
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,1321
|10,1829
|% 0,38
|
|Frank
|8,3138
|8,3639
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9682
|1,9780
|% -0,10
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|0,33
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.993
|9,00
|
|Tam
|2.938
|3.013
|5,38
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|2,60
|
|Çeyrek
|712
|729
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,47
|