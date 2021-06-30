***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 19:36
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız Kiler Holding A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 30.06.2021 tarihli yazı ektedir.
Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945278
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
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|Açılış
|: 1.375
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1.352
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496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
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|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
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|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
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|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
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|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6995
|8,7020
|% -0,37
|
|Euro
|10,3133
|10,3272
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,9788
|12,0389
|% -0,61
|
|Frank
|9,3679
|9,4244
|% -0,78
|
|Riyal
|2,3140
|2,3256
|% -0,33
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.774
|1.774
|12,75
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,05
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,69
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