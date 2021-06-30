***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna ortağımız Kiler Holding A.Ş. 30/06/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketimiz payları ile ilgili olarak 1,76TL fiyattan 1.000.000 adet alım gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Söz konusu işlemle birlikte Kiler Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki payı %53,22 olmuştur.Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945280BIST