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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.07.2021 08:42



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
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Yönetim Kurulu Üyeliğine - Ümit Kiler 
Yönetim Kurulu Üyeliğine - Kiler Holding A.Ş 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine - Mustafa Kulu 
            
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine - Mehmet Ballıbaba 
Şirket adına yapılacak muamelelerde imza yetkisini haiz kişilerin yetki dereceleri A grubu ve B grubu olarak ayrılmıştır. A grubu imza yetkilisi ve bir B grubu imza yetkilisi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945322


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Gümüş.Ons 26,22 26,25 0,10  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,02  
B. Petrol 74,69 74,69 0,08  
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