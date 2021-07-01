***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce YarYönetim Kurulu Üyeliğine - Ümit KilerYönetim Kurulu Üyeliğine - Kiler Holding A.ŞBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine - Mustafa KuluBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine - Mehmet BallıbabaŞirket adına yapılacak muamelelerde imza yetkisini haiz kişilerin yetki dereceleri A grubu ve B grubu olarak ayrılmıştır. A grubu imza yetkilisi ve bir B grubu imza yetkilisi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945322BIST