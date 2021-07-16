***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Beylikdüzü İlçesinde yer alan 482 ada 8 (Eski:3) numaralı parsel'de kayıtlı arsa malikleri ile imzalanan " Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat ile Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi"ne ek olarak ""Düzenleme Şeklinde Ek Sözleşme" imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile işin süresi imza tarihi itibariyle 36 ay olarak belirlenmiştir.Söz konusu arsa üzerinde Şirketimiz Kiler GYO A.Ş.'nin arsa sahibi olarak, Yüklenici İhlas Marmara Evleri Ortak Girşimi (İhlas Holding A.Ş – İhlas Pazarlama A.Ş – İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş – İhlas Madencilik A.Ş Ortak Girişimi) ile imzalamış olduğu 03.05.2017 tarihli "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat ve Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşım Sözleşmesi" "Fesihname ve İbra Sözleşmesi" imzalanarak karşılıklı olarak feshedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951488BIST