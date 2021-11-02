***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 18:14
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız Kiler Holding A.Ş. 02/11/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketimiz payları ile ilgili olarak 2,29 TL - 2,31 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet alım gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Söz konusu işlemle birlikte Kiler Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki payı %53,38 olmuştur.
Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974048
BIST
18:001.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:009,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0540
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0011,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0485
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
18:00551,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,77
|Açılış
|: 551,61
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VANGD
|6,49
|42.006.708
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|46.836.305
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.158.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.473.192
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.080.632
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.599.855
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.790.499
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.650
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|386.166.679
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.448.114
|% -9,90
|
|GARAN
|10,16
|3.342.601.363
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.448.114
|% -9,90
|
|THYAO
|15,47
|1.278.241.157
|% 1,24
|
|SISE
|8,62
|866.656.753
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|840.485.773
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.342.601.363
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|834.734.995
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.448.114
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|784.792.672
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,02
|292.528.728
|% -0,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5864
|9,5903
|% 0,57
|
|Euro
|11,1180
|11,1231
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,0132
|13,0784
|% 0,16
|
|Frank
|10,4430
|10,5059
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5471
|2,5598
|% 0,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,23
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,46
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Seans Raporu
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