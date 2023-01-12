***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 19:59
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 ) 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2022 döneminde, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında alım işlemlerimizin toplamı 23.341.757 TL (+KDV), satış işlemlerimizin toplamı 732.756.034 TL (+KDV) ve kiralama işlemlerimizin toplamı ise 34.820.030 TL (+KDV) olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101570
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1546
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.142,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.142,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7775
|18,7819
|% 0,04
|
|Euro
|20,3228
|20,3448
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,7894
|22,9037
|% 0,24
|
|Frank
|20,1257
|20,2469
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,64
|
|Altın Gr.
|1.143
|1.143
|10,04
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.716
|7.782
|49,00
|
|Yarım
|3.757
|3.808
|25,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.904
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,25
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|1,69
|