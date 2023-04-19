***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz payı %99 olan Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Biskon Yapı A.Ş. Pendik İş Ortaklığı ile T.C. İller Bankası A.Ş. arasında imzalanan Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi Sözleşmesi kapsamında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 10510 Ada 1 Parsel ve 10299 Ada 3 Parsel üzerinde geliştirilmekte olan projeye ilişkin inşaat yapı ruhsatı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139957BIST