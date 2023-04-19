***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 10:08
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payı %99 olan Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Biskon Yapı A.Ş. Pendik İş Ortaklığı ile T.C. İller Bankası A.Ş. arasında imzalanan Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi Sözleşmesi kapsamında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 10510 Ada 1 Parsel ve 10299 Ada 3 Parsel üzerinde geliştirilmekte olan projeye ilişkin inşaat yapı ruhsatı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139957
BIST
10:545.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
5.015
10:5419,4043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4156
En Düşük
19,3794
10:5421,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0284
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,4149
En Düşük
21,2239
10:541.242,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.242,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.240,12
BIST En Aktif Hisseler10:54
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|VKING
|36,04
|729.810
|% 9,95
|
|EUYO
|5,59
|1.345.208
|% 8,97
|
|QNBFL
|92,50
|297.110
|% 8,63
|
|IMASM
|51,55
|155.762.718
|% -9,80
|
|AKMGY
|84,00
|5.572.136
|% -5,23
|
|ATAGY
|4,65
|2.556.889
|% -4,52
|
|ONCSM
|91,90
|28.922.800
|% -4,37
|
|FENER
|51,10
|55.097.864
|% -4,04
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|THYAO
|135,70
|736.451.130
|% -0,37
|
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|KOZAA
|46,76
|493.266.789
|% 0,52
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,71
|156.641.871
|% 0,00
|
|GSRAY
|9,85
|195.297.223
|% 5,91
|
|YKBNK
|10,18
|188.075.673
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,96
|181.480.553
|% -0,42
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3986
|19,4043
|% 0,02
|
|Euro
|21,2898
|21,3065
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,0981
|24,2189
|% 0,27
|
|Frank
|21,5247
|21,6543
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1569
|5,1827
|% 0,01
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-15,02
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.858
|9.018
|-32,00
|
|Yarım
|4.326
|4.415
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.163
|2.214
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,71
|