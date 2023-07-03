***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Beylikdüzünde geliştirilmekte olan 709 konut ile 18 ticari üniteye ve 152.656 m² inşaat alanına sahip Referans Referans Beylikdüzü projesi tamamlanma oranı %75 oranına ulaşmış olup projenin 2023 yılsonunda müşterilere teslimi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163223BIST