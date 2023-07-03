***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2023 10:28
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Beylikdüzünde geliştirilmekte olan 709 konut ile 18 ticari üniteye ve 152.656 m² inşaat alanına sahip Referans Referans Beylikdüzü projesi tamamlanma oranı %75 oranına ulaşmış olup projenin 2023 yılsonunda müşterilere teslimi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163223
BIST
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14:195.960
En Düşük
|Değişim
|: 3,49%
|| 200,82
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:1926,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2102
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:1928,4161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2832
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:191.603,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.603,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ZEDUR
|49,36
|15.146.710
|% 9,98
|
|BVSAN
|56,30
|91.550.673
|% 9,96
|
|MEDTR
|39,04
|30.083.585
|% 8,57
|
|FORTE
|30,54
|214.090.558
|% 8,30
|
|IDEAS
|36,14
|20.177.653
|% 7,62
|
|INGRM
|580,00
|11.416.369
|% -6,47
|
|MARKA
|9,69
|17.005.416
|% -2,71
|
|PAMEL
|129,60
|181.675.257
|% -2,70
|
|KUVVA
|35,60
|955.306
|% -1,93
|
|OTTO
|171,00
|2.414.859
|% -1,16
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|ALFAS
|450,70
|511.422.937
|% 1,85
|
|CWENE
|171,30
|507.848.750
|% 1,00
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|OYAKC
|43,50
|497.796.755
|% 4,37
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|AKFYE
|11,58
|272.527.947
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,65
|79.697.350
|% 3,69
|
|EUREN
|13,50
|231.878.124
|% 1,12
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0685
|26,0983
|% 0,81
|
|Euro
|28,4100
|28,4161
|% 1,01
|
|Sterlin
|32,9545
|33,1198
|% 0,58
|
|Frank
|28,8949
|29,0689
|% 0,32
|
|Riyal
|6,9303
|6,9651
|% 0,71
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-6,98
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|6,30
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.610
|10.896
|-16,71
|
|Yarım
|5.159
|5.289
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.645
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,48
|
Seans Raporu
14:19
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