***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2023 11:27
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket portföyü çeşitliliğine bakıldığında, portföyün %65'i gayrimenkul projelerinden oluşurken, %29'luk kısmı ise kira getirili yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşmaktadır. Arsa/Araziler ve iştiraklerin payı ise %6'dır. Dolayısı ile bir taraftan yatırımlar ile büyüme hedeflenirken diğer taraftan düzenli kira getirisi amaçlanmış ve portföy çeşitliliğine bu stratejik plan yansıtılmıştır. Bu kapsamda Istanbul Sapphire AVM yılın ilk çeyreğinde portföye dahil edilmiş olup, konsept geliştirme çalışmaları ile daha etkin ve verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca yıl içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ekspertiz çalışmaları yapılmış olup yeniden değerleme raporları kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır. Bu kapsamda şirketimizin yatırım amaçlı gayrimenkulleri bir önceki yıl sonuna göre %60 oranında artarak 4.304.838.000 TL ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172001
BIST
'
14:166.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 41,11
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1626,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1741
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1629,4408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2124
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:161.648,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.648,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:16
|EDIP
|12,98
|126.307.082
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|147.305.852
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.497.986
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.357.517
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.655.718
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|32.944.624
|% -9,94
|
|THYAO
|213,30
|5.574.431.190
|% 1,81
|
|ASELS
|70,00
|5.158.091.695
|% 2,94
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|ASTOR
|83,00
|2.384.892.284
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|YKBNK
|13,94
|2.173.582.959
|% -2,31
|
|EKGYO
|8,31
|1.117.125.942
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,86
|349.945.591
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1828
|26,1943
|% 0,67
|
|Euro
|29,4219
|29,4408
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2450
|34,4167
|% 0,41
|
|Frank
|30,3745
|30,5575
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9611
|6,9960
|% 0,59
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,05
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|7,01
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.608
|10.799
|16,00
|
|Yarım
|5.304
|5.425
|8,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,90
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|