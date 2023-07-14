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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2023 11:27
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket portföyü çeşitliliğine bakıldığında, portföyün %65'i gayrimenkul projelerinden oluşurken, %29'luk kısmı ise kira getirili yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşmaktadır. Arsa/Araziler ve iştiraklerin payı ise %6'dır. Dolayısı ile bir taraftan yatırımlar ile büyüme hedeflenirken diğer taraftan düzenli kira getirisi amaçlanmış ve portföy çeşitliliğine bu stratejik plan yansıtılmıştır. Bu kapsamda Istanbul Sapphire AVM yılın ilk çeyreğinde portföye dahil edilmiş olup, konsept geliştirme çalışmaları ile daha etkin ve verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca yıl içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ekspertiz çalışmaları yapılmış olup yeniden değerleme raporları kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır.  Bu kapsamda şirketimizin yatırım amaçlı gayrimenkulleri bir önceki yıl sonuna göre %60 oranında artarak 4.304.838.000 TL ye yükselmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172001


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Tam 10.608 10.799 16,00  
Yarım 5.304 5.425 8,00  
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