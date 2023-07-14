***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket portföyü çeşitliliğine bakıldığında, portföyün %65'i gayrimenkul projelerinden oluşurken, %29'luk kısmı ise kira getirili yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşmaktadır. Arsa/Araziler ve iştiraklerin payı ise %6'dır. Dolayısı ile bir taraftan yatırımlar ile büyüme hedeflenirken diğer taraftan düzenli kira getirisi amaçlanmış ve portföy çeşitliliğine bu stratejik plan yansıtılmıştır. Bu kapsamda Istanbul Sapphire AVM yılın ilk çeyreğinde portföye dahil edilmiş olup, konsept geliştirme çalışmaları ile daha etkin ve verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.Ayrıca yıl içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ekspertiz çalışmaları yapılmış olup yeniden değerleme raporları kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır. Bu kapsamda şirketimizin yatırım amaçlı gayrimenkulleri bir önceki yıl sonuna göre %60 oranında artarak 4.304.838.000 TL ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172001BIST