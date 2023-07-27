***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplu Konut İdaresi mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Abbasağa Mahallesi, 347 Ada 1 Parsel mevkiindeki Referans Beşiktaş projemizde revize yapı ruhsatı alınmış olup kat irtifakları tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175782BIST