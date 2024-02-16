***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 11:38
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Referans Kartal Loca projesinin bir etabında inşaat imalatları tamamlanmış ve teslimler yapılarak yaşam başlamıştır. Projenin diğer etabında tamamlanma oranı %97 olup 2024 yılı ilk yarısında müşterilere teslimi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250014
BIST
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14:149.269
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,16
|Açılış
|: 9.242
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
14:1430,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1014
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8281
En Düşük
30,2546
14:1433,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0014
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
14:141.989,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.989,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.989,49
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AKSUE
|14,13
|28.295.973
|% 106,58
|
|TKNSA
|44,00
|692.681.395
|% 10,00
|
|LUKSK
|98,75
|58.577.121
|% 9,97
|
|ALKA
|34,46
|90.398.539
|% 9,96
|
|DOBUR
|89,40
|67.387.188
|% 9,96
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,33
|158.700.669
|% -7,13
|
|YONGA
|62,60
|2.722.293
|% -6,36
|
|ISYAT
|13,08
|109.423.799
|% -5,90
|
|EREGL
|49,16
|8.816.518.555
|% 4,42
|
|SASA
|45,22
|5.840.809.026
|% 2,40
|
|THYAO
|283,50
|4.501.472.301
|% -0,18
|
|ASELS
|58,55
|3.572.683.660
|% 4,83
|
|KRDMD
|29,74
|3.501.104.277
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,70
|2.028.898.621
|% 2,59
|
|EREGL
|49,16
|8.816.518.555
|% 4,42
|
|ZOREN
|5,35
|881.144.707
|% 1,13
|
|SASA
|45,22
|5.840.809.026
|% 2,40
|
|ISCTR
|27,88
|3.409.247.052
|% 0,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8219
|30,8265
|% 0,33
|
|Euro
|33,2064
|33,2397
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,6939
|38,8879
|% 0,28
|
|Frank
|34,8387
|35,0486
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1937
|8,2348
|% 0,26
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|893,76
|895,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,15
|950,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,97
|81,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.007,10
|2.007,42
|% 0,66
|