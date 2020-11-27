***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 124.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 620.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 9.000.000 36.000.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 Nâma A Grubu, KLGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKGYO00016B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 115.000.000 460.000.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 Hamiline B Grubu, KLGYO(RÜÇHAN), TRRKGYO00024 1.481.032,86Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 124.000.000 496.000.000,000 400,00000 1.481.032,860Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.11.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.11.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.11.2020Ödeme Tarihi 13.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.11.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusuna istinaden Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam 1.481.032,860 TL nominal değerli payların 27.11.2020 ve 30.11.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacağı duyurulmuştur. söz konusu payların satışı bugün (27.11.2020) tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Hak Kullanım Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890264BIST