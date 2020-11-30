***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.11.2020 14:36
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımının tamamlanması ve Şirket esas sözleşmesinin 8.maddesinin değişikliği hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 124.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 620.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 9.000.000 36.000.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 Nâma A Grubu, KLGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKGYO00016
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 115.000.000 460.000.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 Hamiline B Grubu, KLGYO(RÜÇHAN), TRRKGYO00024 1.481.032,86
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 124.000.000 496.000.000,000 400,00000 1.481.032,860
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.11.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.11.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.11.2020
Ödeme Tarihi 13.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 620.000.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 496.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında
a) Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.11.2020 ila 25.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanma süresi içinde 494.518.967,14 TL rüçhan hakkının kullanıldığı,
b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.481.032,860 TL nominal değerli paylar 27.11.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 1.481.032,860 TL nominal değerli payların tamamının 3.570.716,53 TL bedelle satıldığı ve toplam olarak 498.089.683,67 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir.
Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 620.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890526
BIST