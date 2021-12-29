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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.12.2021 11:50
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı için SPK'ya müracaat ve izahname gönderimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 620.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.395.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 45.000.000 56.250.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 Nâma
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 575.000.000 718.750.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 620.000.000 775.000.000,000 125,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 775.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 1.395.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. Onaya sunulan izahname ilgili KAP şablonu kullanılarak gönderilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986843


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Yarım 2.395 2.460 163,69  
Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
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