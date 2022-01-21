***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.01.2022 16:08
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılanmak üzere %125 artırılarak 1.395.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilecek 775.000.000 TL fonun kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995638
BIST
17:262.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,33
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:2613,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0349
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:2615,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0860
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:26794,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,47
|Açılış
|: 795,00
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:24
|LINK
|33,44
|28.078.778
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.558
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.939.572
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|30.217.023
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|93.841.093
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.221.439
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,38
|2.684.219.289
|% -2,56
|
|KRDMD
|12,30
|2.614.014.959
|% -2,77
|
|SISE
|14,02
|1.533.127.661
|% 1,67
|
|GARAN
|11,93
|1.491.354.753
|% -0,08
|
|PETKM
|8,88
|1.343.843.086
|% 0,23
|
|YKBNK
|4,07
|1.309.612.407
|% 1,24
|
|KRDMD
|12,30
|2.614.014.959
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,42
|455.041.926
|% 0,83
|
|PETKM
|8,88
|1.343.843.086
|% 0,23
|
|TSKB
|1,56
|221.960.307
|% 0,00
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4027
|13,4202
|% 0,33
|
|Euro
|15,2172
|15,2360
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,1500
|18,2411
|% 0,24
|
|Frank
|14,6720
|14,7603
|% 1,19
|
|Riyal
|3,5673
|3,5852
|% 0,43
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,11
|
|Altın Gr.
|795
|795
|4,95
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,08
|
|B. Petrol
|87,59
|87,59
|-0,79
|
Seans Raporu
17:24
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