***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılanmak üzere %125 artırılarak 1.395.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilecek 775.000.000 TL fonun kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995638BIST