***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.08.2022 14:49
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2022 - 13.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 775.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 1.395.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitemiz tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055767
BIST
15:372.801
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -56,27
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.792
15:3717,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:3718,2261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:371.025,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.025,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:37
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|INTEM
|88,00
|10.348.335
|% 9,79
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|CMBTN
|260,80
|43.126.142
|% 8,53
|
|AGHOL
|73,85
|349.967.973
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.543.232
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.875.838
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,08
|352.499.217
|% -8,43
|
|ATEKS
|44,48
|22.301.824
|% -7,68
|
|THYAO
|62,90
|4.700.366.729
|% -1,10
|
|TUPRS
|293,40
|3.581.766.056
|% 2,05
|
|YKBNK
|5,32
|1.775.803.399
|% -2,92
|
|AKBNK
|10,04
|1.649.155.610
|% -1,76
|
|KARSN
|7,43
|1.464.816.100
|% 3,77
|
|YKBNK
|5,32
|1.775.803.399
|% -2,92
|
|EKGYO
|3,47
|1.003.611.454
|% -1,42
|
|TSKB
|3,70
|968.629.774
|% 5,41
|
|KARSN
|7,43
|1.464.816.100
|% 3,77
|
|ZOREN
|2,66
|465.476.910
|% 0,76
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9643
|17,9680
|% 0,06
|
|Euro
|18,2180
|18,2261
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,5586
|21,6668
|% -0,14
|
|Frank
|18,8291
|18,9425
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7710
|4,7949
|% 0,04
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.901
|6.952
|-4,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|0,70
|