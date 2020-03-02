***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTarık Gürdil Genel Müdür İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten Genel Müdür)Murat Kısaalioğlu Proje Geliştirme ve Tasarım Koordinatörü Mimar Proje Tasarım KoordinatörüDOĞAN TOLGA ÖZDEMİR İş Geliştirme Müdürü Mühendis İş Geliştirme MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. Gayrimenkul Projelerini Geliştirmek, Yönetmek ve İşletmek 50000000 25000000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823435BIST