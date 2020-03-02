***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2020 18:17
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Tarık Gürdil Genel Müdür İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten Genel Müdür)
Murat Kısaalioğlu Proje Geliştirme ve Tasarım Koordinatörü Mimar Proje Tasarım Koordinatörü
DOĞAN TOLGA ÖZDEMİR İş Geliştirme Müdürü Mühendis İş Geliştirme Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. Gayrimenkul Projelerini Geliştirmek, Yönetmek ve İşletmek 50000000 25000000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823435
BIST
18:00107.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.444,46
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:006,2227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:006,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:00320,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,03
|Açılış
|: 320,39
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.742.957
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|85.494.503
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.889.260
|% 19,87
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|TIRE
|6,94
|66.301.531
|% 15,09
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,92
|19.547.611
|% -4,00
|
|ECZYT
|11,67
|10.142.864
|% -2,75
|
|VERUS
|19,29
|6.320.207
|% -2,58
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|THYAO
|11,84
|1.212.585.410
|% 0,77
|
|ASELS
|28,26
|651.960.853
|% 2,76
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|GARAN
|9,57
|478.589.916
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|369.970.177
|% 4,37
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,39
|369.970.177
|% 4,37
|
|ODAS
|2,06
|252.460.718
|% 5,10
|
|ADESE
|1,53
|167.526.061
|% 10,87
|
|EKGYO
|1,43
|158.829.980
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9375
|7,9773
|% -0,36
|
|Frank
|6,4935
|6,5327
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6564
|1,6647
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.599
|19,55
|
|Altın Gr.
|320
|320
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,92
|