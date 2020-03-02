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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.03.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Tarık Gürdil Genel Müdür İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten Genel Müdür)
Murat Kısaalioğlu Proje Geliştirme ve Tasarım Koordinatörü Mimar Proje Tasarım Koordinatörü
DOĞAN TOLGA ÖZDEMİR İş Geliştirme Müdürü Mühendis İş Geliştirme Müdürü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. Gayrimenkul Projelerini Geliştirmek, Yönetmek ve İşletmek 50000000 25000000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823435


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 5,52 46.742.957 % 20,00  
ASUZU 12,20 85.494.503 % 19,96  
AVGYO 1,81 42.889.260 % 19,87  
KARSN 2,00 624.504.576 % 19,76  
TIRE 6,94 66.301.531 % 15,09  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9375 7,9773 % -0,36  
Frank 6,4935 6,5327 % 0,95  
Riyal 1,6564 1,6647 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.598 1.599 19,55  
Altın Gr. 320 320 4,03  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,67 16,71 0,06  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,02  
B. Petrol 50,59 50,59 0,92  
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