***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nahit Kiler 108.743.761,43 TRY 17,54Vahit Kiler 108743726 TRY 17,54Ümit Kiler 108743726 TRY 17,54Dğer 4.868.819,39 TRY 0,78Halka Açık Kısım 288.899.967,18 TRY 46,60Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 45000000 TRY 7,26 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İmtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 575000000 TRY 92,74 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895962BIST