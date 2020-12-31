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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.12.2020 10:48



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nahit Kiler 108.743.761,43 TRY 17,54
Vahit Kiler 108743726 TRY 17,54
Ümit Kiler 108743726 TRY 17,54
Dğer 4.868.819,39 TRY 0,78
Halka Açık Kısım 288.899.967,18 TRY 46,60

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 45000000 TRY 7,26 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 575000000 TRY 92,74 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895962


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MAALT 111,10 41.222.315 % 10,00  
KSTUR 157,30 511.594 % 10,00  
CRFSA 78,15 75.146.699 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.085.129 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.085.129 % 9,99  
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15:03 Alış Satış %  
Dolar 7,4150 7,4218 % 0,52  
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Sterlin 10,0941 10,1448 % 0,70  
Frank 8,3881 8,4386 % 0,62  
Riyal 1,9712 1,9811 % 0,46  
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15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 1,63  
Altın Gr. 452 452 2,98  
Cumhuriyet 3.002 3.047 43,00  
Tam 2.990 3.067 46,92  
Yarım 1.445 1.484 22,70  
Çeyrek 725 742 11,34  
Gümüş.Ons 26,48 26,52 -0,13  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,00  
B. Petrol 51,09 51,09 -0,54  
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