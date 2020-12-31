***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.12.2020 10:48
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nahit Kiler 108.743.761,43 TRY 17,54
Vahit Kiler 108743726 TRY 17,54
Ümit Kiler 108743726 TRY 17,54
Dğer 4.868.819,39 TRY 0,78
Halka Açık Kısım 288.899.967,18 TRY 46,60
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 45000000 TRY 7,26 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 575000000 TRY 92,74 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895962
BIST
15:051.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:057,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:059,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:05451,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,86
|Açılış
|: 451,32
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:03
|MAALT
|111,10
|41.222.315
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.146.699
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.006.533
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,25
|2.407.786.369
|% 2,62
|
|SISE
|7,34
|1.164.979.166
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,80
|1.146.935.393
|% -9,29
|
|GARAN
|10,34
|821.174.807
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,84
|506.317.263
|% 5,19
|
|ZOREN
|2,84
|506.317.263
|% 5,19
|
|SISE
|7,34
|1.164.979.166
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|279.175.731
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|331.544.689
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|190.345.788
|% -0,56
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4218
|% 0,52
|
|Euro
|9,1006
|9,1146
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0941
|10,1448
|% 0,70
|
|Frank
|8,3881
|8,4386
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9712
|1,9811
|% 0,46
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,63
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,54
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem
-
15:15MERKO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 120 adet işlem
-
15:14POLHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 499, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, BIMAS, ASELS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, KOZAL