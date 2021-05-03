***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.05.2021 14:30
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN YILDIZ Genel Müdür İnşaat Mühendisi
MURAT KISAALİOĞLU Proje Geliştirme ve Tasarım Koordinatörü Mimar Proje Tasarım Koordinatörü
DOĞAN TOLGA ÖZDEMİR İş Geliştirme Müdürü Mühendis İş Geliştirme Müdürü
AHMET İMİR Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934109
BIST
14:301.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,74
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:308,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:3010,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0530
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:30474,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,87
|Açılış
|: 474,62
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:30
|MRSHL
|271,70
|1.739.695
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.832.338
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.091.548
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.824.107
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.587.880
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.362.637
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.012.057
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,66
|667.483.616
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,34
|437.670.217
|% 2,51
|
|BIOEN
|18,08
|423.331.491
|% 1,52
|
|KOZAL
|112,90
|384.634.515
|% -0,09
|
|EREGL
|18,94
|384.594.525
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|196.999.544
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|135.581.227
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|307.379.574
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,34
|437.670.217
|% 2,51
|
|DOHOL
|2,95
|164.002.237
|% 0,00
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3021
|8,3100
|% 0,42
|
|Euro
|10,0093
|10,0236
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,4738
|11,5314
|% 0,64
|
|Frank
|9,0453
|9,0998
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% 0,26
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|11,86
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
|
|B. Petrol
|66,80
|66,80
|0,04
|