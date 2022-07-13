***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nahit Kiler 213.227.971,13 TRY 15,29Vahit Kiler 213.227.891,42 TRY 15,29Ümit Kiler 213.227.891,42 TRY 15,29Halka Açık Kısım 755.316.246,03 TRY 54,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045007BIST