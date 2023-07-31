***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.07.2023 15:01
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT HURİEL Genel Müdür İnşaat Mühendisi Vekaleten Genel Müdür
ZEYNEP TUBA BAYRAKTAR Mimari Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mimar
DOĞAN TOLGA ÖZDEMİR İş Geliştirme Direktörü Mühendis İş Geliştirme Müdürü
AHMET İMİR Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177202
BIST
'
17:197.209
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 141,89
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1926,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1929,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1054
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:191.704,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.704,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:17
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|DGGYO
|46,40
|223.532.037
|% -7,94
|
|EREGL
|41,50
|11.472.911.343
|% 7,90
|
|THYAO
|234,80
|7.865.389.358
|% -0,09
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.158.805
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,12
|6.527.674.269
|% 1,22
|
|KRDMD
|25,36
|5.621.359.903
|% 6,82
|
|EKGYO
|8,78
|4.918.078.672
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,12
|6.527.674.269
|% 1,22
|
|ZOREN
|4,31
|1.393.861.484
|% 6,16
|
|EREGL
|41,50
|11.472.911.343
|% 7,90
|
|ISCTR
|15,12
|3.904.356.446
|% 0,47
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9228
|26,9283
|% 0,19
|
|Euro
|29,7407
|29,7526
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32ECZYT
Yüzde 5.20 oranında artışla 218.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 589, 707 adet işlem
-
17:30ISMEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 613, 574 adet işlem
-
17:29AKMGY
Yüzde 5.55 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 592 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 7, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 154, 995.00 milyon TL de
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 28 artarak (% 1.67 ) 6, 421