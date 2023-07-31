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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.07.2023 15:01
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT HURİEL Genel Müdür İnşaat Mühendisi Vekaleten Genel Müdür
ZEYNEP TUBA BAYRAKTAR Mimari Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mimar
DOĞAN TOLGA ÖZDEMİR İş Geliştirme Direktörü Mühendis İş Geliştirme Müdürü
AHMET İMİR Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177202


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BIST En Aktif Hisseler17:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CWENE 286,10 702.960.465 % 10,00  
ISDMR 40,48 827.051.302 % 10,00  
SMRTG 64,35 589.123.027 % 10,00  
HUNER 11,00 379.225.132 % 10,00  
ALFAS 841,50 1.417.752.730 % 10,00  
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17:17 Alış Satış %  
Dolar 26,9228 26,9283 % 0,19  
Euro 29,7407 29,7526 % 0,39  
Sterlin 34,5318 34,7050 % 0,31  
Frank 30,9081 31,0943 % 0,43  
Riyal 7,1560 7,1919 % 0,18  
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17:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.967 8,04  
Altın Gr. 1.706 1.706 13,11  
Cumhuriyet 11.348 11.519 23,00  
Tam 11.088 11.175 32,00  
Yarım 5.548 5.613 16,00  
Çeyrek 2.774 2.807 8,00  
Gümüş.Ons 24,77 24,79 0,43  
Gümüş Gr. 21,44 21,46 0,41  
B. Petrol 84,97 84,97 0,56  
Seans Raporu 17:17
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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