***KLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
13.11.2020 09:23
***KLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 11.11.2020 tarihinde başlayan % 400 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 25.11.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888324
BIST
12:491.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 17,48
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:497,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0749
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6075
12:499,0139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0839
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:49462,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,37
|Açılış
|: 462,53
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:47
|KARTN
|2.145,00
|45.031.964
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|13.137.040
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.972.327
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.642.620
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,29
|675.830.632
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.310.663
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
|
|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,91
|309.970.090
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|512.069.003
|% -0,82
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6176
|7,6260
|% -0,82
|
|Euro
|9,0104
|9,0222
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,0345
|10,0848
|% -0,26
|
|Frank
|8,3295
|8,3797
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,56
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,53
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|-30,54
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,77
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,45
|