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***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.03.2021 21:33


-270 1.530 1.530
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 1.800 -270 1.530 1.530


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187
Dönem Karı (Zararı)
-270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
51
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
70
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.764
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.577


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.577
Peşin Ödenmiş Giderler
4 105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5 64
ARA TOPLAM
1.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.746
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
6 608
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
608
TOPLAM VARLIKLAR
2.354
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 162
Ticari Borçlar
7 19
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 133
Kısa Vadeli Karşılıklar
32
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 32
ARA TOPLAM
346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
459
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
459
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 459
Uzun Vadeli Karşılıklar
19
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 19
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.530
Ödenmiş Sermaye
11 1.800
Net Dönem Karı veya Zararı
-270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.530
TOPLAM KAYNAKLAR
2.354


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
13 -339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-340
Finansman Gelirleri
14 29
Finansman Giderleri
14 -23
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
64
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-270
DÖNEM KARI (ZARARI)
-270
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-270
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-270



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Altın Ons 1.707 1.707 21,95  
Altın Gr. 453 453 1,36  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,40 24,43 0,39  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,04  
B. Petrol 62,90 62,90 -1,27  
Seans Raporu 18:05
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