***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









-270 1.530 1.530Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9 1.800 -270 1.530 1.530Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-187Dönem Karı (Zararı)-270Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler51Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler70İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-87Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-187YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.764Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.800Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.577Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.577Peşin Ödenmiş Giderler4 105Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5 64ARA TOPLAM1.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.746DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları6 608TOPLAM DURAN VARLIKLAR608TOPLAM VARLIKLAR2.354KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları162İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları162Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 162Ticari Borçlar7 19Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 133Kısa Vadeli Karşılıklar32Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 32ARA TOPLAM346TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER346UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar459İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar459Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 459Uzun Vadeli Karşılıklar19Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 19TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER478TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER824ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.530Ödenmiş Sermaye11 1.800Net Dönem Karı veya Zararı-270TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.530TOPLAM KAYNAKLAR2.354Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri13 -339Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-340FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-340Finansman Gelirleri14 29Finansman Giderleri14 -23SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-334Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri64Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri64SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-270DÖNEM KARI (ZARARI)-270Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-270Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-270Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922457BIST