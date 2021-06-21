***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.06.2021 16:07
***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 28.05.2021 tarih ve 2021/20-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 9.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanması sureti ile, her bir pay başına 1 TL üzerinden 1.200.000,00 TLnakden artırılarak 1.800.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 16.06.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7426 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943391
BIST
16:081.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:088,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
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8,7955
En Düşük
8,7218
16:0810,4456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0778
|Açılış
|: 10,4150
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|Önceki Kapanış
|: 10,3500
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10,4679
En Düşük
10,3648
16:08501,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,27
|Açılış
|: 501,94
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:08
|OZBAL
|10,12
|7.768.325
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.055.134
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.327.308
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.744.682
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,67
|12.558.012
|% 9,75
|
|METUR
|6,39
|63.691.683
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.496.268
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,55
|1.164.479.619
|% 0,07
|
|GARAN
|8,14
|635.534.021
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,12
|601.097.492
|% 2,91
|
|EREGL
|18,04
|435.013.665
|% 1,41
|
|KRDMD
|6,79
|424.353.937
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|601.097.492
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,14
|271.217.661
|% -0,47
|
|THYAO
|14,55
|1.164.479.619
|% 0,07
|
|GARAN
|8,14
|635.534.021
|% -0,25
|
|TSKB
|1,29
|85.900.892
|% -1,53
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7670
|8,7687
|% 0,36
|
|Euro
|10,4404
|10,4456
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,1378
|12,1987
|% 0,91
|
|Frank
|9,4859
|9,5431
|% 0,59
|
|Riyal
|2,3326
|2,3443
|% 0,42
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|14,37
|
|Altın Gr.
|501
|502
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|25,00
|
|Tam
|3.306
|3.390
|28,78
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|13,92
|
|Çeyrek
|802
|820
|6,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|73,07
|73,07
|-0,44
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