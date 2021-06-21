***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 28.05.2021 tarih ve 2021/20-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 9.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanması sureti ile, her bir pay başına 1 TL üzerinden 1.200.000,00 TLnakden artırılarak 1.800.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 16.06.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7426 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943391BIST