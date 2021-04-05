***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2021 10:21
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İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye / İstanbul (+90) 216 6368984
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Uğur ÖZKER Yönetici 90 216 636 4108 ugur.ozker@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman 15.03.2021 +90 216 636 4694 asiye.yigit@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı 907106
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde dışarıdan hizmet alınabilir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin sınırlamalarda Kurul düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.
Şirketin Süresi SÜRESİZ
Faaliyet Durumu FAALİYETTE
Sunulan Yan Hizmetler -
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
FAALİYET YETKİ BELGESİ 15.03.2021 GSPYŞ/PY.4/408
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923178
BIST