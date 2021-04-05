***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Merkez Adresi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye / İstanbulİnternet Adresi http://turkiyekalkinmafonu.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postainfo-tkf@kalkinma.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye / İstanbul (+90) 216 6368984Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUğur ÖZKER Yönetici 90 216 636 4108 ugur.ozker@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 LisansıAyşe Asiye YİĞİT Uzman 15.03.2021 +90 216 636 4694 asiye.yigit@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı 907106Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde dışarıdan hizmet alınabilir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin sınırlamalarda Kurul düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.Şirketin Süresi SÜRESİZFaaliyet Durumu FAALİYETTESunulan Yan Hizmetler -Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıFAALİYET YETKİ BELGESİ 15.03.2021 GSPYŞ/PY.4/408Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923178BIST