***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 9.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.800.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1800000 TRY 1 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAM 1800000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı EvetBURAK DEDELER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı EvetSEÇKİN YELMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EvetSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EvetYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK DEDELER Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSEÇKİN YELMEN Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi BankacıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviBurak DEDELER Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiSeçkin YELMEN Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ÜyesiUğur ÖZKER YöneticiBatuhan ULUTUNCEL Yönetici YardımcısıBerk AHISHALIOĞLU Yönetici YardımcısıAyşe Asiye YİĞİT UzmanBahadır İNCEOĞLU UzmanÖmer Faruk AĞCA Uzman Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927184BIST