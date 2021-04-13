***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2021 10:54
***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 9.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.800.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1800000 TRY 1 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 1800000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Evet
BURAK DEDELER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Evet
SEÇKİN YELMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK DEDELER Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SEÇKİN YELMEN Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Burak DEDELER Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Seçkin YELMEN Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur ÖZKER Yönetici
Batuhan ULUTUNCEL Yönetici Yardımcısı
Berk AHISHALIOĞLU Yönetici Yardımcısı
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman
Bahadır İNCEOĞLU Uzman
Ömer Faruk AĞCA Uzman Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927184
BIST