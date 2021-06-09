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***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.06.2021 17:44



***KLK*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cengiz YÖNEZER Yönetici 17.05.2021 +90 216 636 8774 cengiz.yönezer@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı 908964
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman 15.03.2021 +90 216 636 4694 asiye.yigit@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı 907106




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941441


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 4,19 24.520.443 % 9,97  
ATATP 35,12 90.498.902 % 9,96  
MZHLD 43,74 2.605.834 % 9,95  
SEKUR 24,54 6.887.060 % 9,95  
BOBET 4,43 216.900.744 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5920 8,5974 % -0,09  
Euro 10,4688 10,4776 % -0,03  
Sterlin 12,0974 12,1581 % -0,38  
Frank 9,5526 9,6101 % -0,04  
Riyal 2,2849 2,2963 % -0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 -1,20  
Altın Gr. 523 523 -1,06  
Cumhuriyet 3.454 3.507 -9,00  
Tam 3.438 3.525 -9,68  
Yarım 1.662 1.705 -4,68  
Çeyrek 833 852 -2,34  
Gümüş.Ons 27,85 27,88 0,25  
Gümüş Gr. 7,70 7,70 0,06  
B. Petrol 71,90 71,90 -0,32  
Seans Raporu 18:05
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